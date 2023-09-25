شكرا لقرائتكم قبل أشهر من الموعد المقرر.. دبابات أبرامز تصل أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، تسلم بلاده دبابات أبرامز الأميركية، معتبراً أنها "أخبار جيدة"، بينما يسعى الجيش الأوكراني إلى الاستفادة من الطقس المناسب في الأسابيع الأخيرة قبل موسم البرد.

وقال زيلينسكي في بيان على تليغرام "أبرامز بالفعل في أوكرانيا ونعدها لتعزيز ألويتنا"، من دون أن يحدد عدد الدبابات من هذا الطراز التي تسلمتها بلاده، وفق فرانس برس.

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كما شدد على أنه "ممتن للحلفاء لوفائهم بالوعود".

"قبل أشهر" من الموعد المحدد

في السياق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الاثنين، بأن هذه الدبابات الأولى من طراز أبرامز تسلمتها كييف "قبل أشهر" من الموعد المحدد، في حين يخوض الجيش الأوكراني سباقاً مع الزمن مع اقتراب تباطؤ العمليات المتوقع في الأشهر المقبلة في البلاد بسبب تدهور أحوال الطقس.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان أعلن الأسبوع الفائت تسليم هذه الدبابات إلى كييف خلال زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض بحثاً عن دعم إضافي في خضم الهجوم المضاد الأوكراني لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وقال بايدن، الخميس الماضي، بحضور زيلينسكي: "خلال الأسبوع المقبل، سيتم تسليم أول دبابات أميركية من طراز أبرامز إلى أوكرانيا".

مثيرة للجدل

أتى ذلك بعد أن كانت الولايات المتحدة قد وعدت بتسليم أوكرانيا 31 دبابة من طراز أبرامز، مزودة بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب بعيار 120 ملم.

وهذه الذخائر مضادة للدروع لكنها أيضاً مثيرة للجدل بسبب مخاطرها السامة على الجيش والسكان.

هجوم مضاد واسع النطاق

يشار إلى أن أوكرانيا تشن، مدعومة بشحنات الأسلحة الغربية، هجوماً مضاداً واسع النطاق في جنوب البلاد وشرقها منذ مطلع يونيو الفائت لاستعادة أراض من القوات الروسية.

واصطدم هجومها لفترة طويلة بالخطوط الروسية الشديدة التحصين، وسمح حتى الآن باستعادة عدد قليل من القرى المدمرة فقط، لكن يبدو أنه يشهد تسارعاً في الأسابيع الأخيرة.

فيما تؤكد القوات الأوكرانية أنها تمكنت من بلوغ الخطوط الروسية الأولى في الجبهة الجنوبية واستعادة أراض في الشرق.