بالصور.. الشباب والرياضة توزع المستلزمات المدرسية على الأسر الأكثر احتياجا ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، اليوم الاثنين، معرضها الخيري للملابس والحقائب والأدوات المدرسية، وذلك بمركز شباب بورسعيد، تتفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية بالمساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجا، حيث شهد مركز شباب بورسعيد توافد أعداد كبيرة من قاطني المناطق السكنية الأولي بالرعاية، وجرى توزيع أعداد كبيرة من الملابس الجديدة والمستعملة والأدوات المكتبية وحقائب المدارس علي المستحقين من الأسر التي تعول أبنائها من طلاب المراحل التعليمية.

ومن جانبه، أكد عبد الفتاح حافظ، مدير عام المديرية، على أن إدارة تنمية الشباب تلعب دورا هاما من خلال عضوات أندية الفتاة والمرأة في تنفيذ المبادرات الخدمية علي مدار العام، خاصة مبادرة "يوم الخير" التي انطلقت فكرتها من بورسعيد بقيادة عائشة الغزاوي، مدير إدارة الشباب، وإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والدكتورة أسماء اسماعيل ط،مدير عام الإدارة العامة لأندية الفتاة والمرأة.

وأشار إلى أن المعرض الخيرى لتوزيع الملابس المستعملة والحقائب المدرسية الذي جرى تنفيذه اليوم يعد المعرض الخامس هذا العام، حيث سبق تنفيذ معارض كبري

بمشاركة أعضاء أندية التطوع والفتاة بمراكز شباب الزهور بحي الزهور وأم خلف جنوب بورسعيد والشهيد محمد ضياء الدين بقري سهل الطينة شرق بورسعيد، ومركز شباب القابوطي بحي الضواحي، وأخيرا مركز شباب بورسعيد بحي العرب.