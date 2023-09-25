"الحياة حلوة" يستضيف صناع السينما الأجانب المشاركون بأولادنا فى مدينة الإنتاج الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

استضافت لجنة مصر للأفلام، عدد من صناع السينما المشاركين في الدورة السابعة من الملتقي الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا" والتى تحمل عنوان "الحياة حلوة" وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 21 – 29 سبتمبر 2023.

ضم الوفد كل من، المخرج فيث از ياكبير من جنوب أفريقيا والمنتج جورانج جالان من الهند والمنتجة فيردوز بلبوليا من جنوب أفريقيا والمخرج ماهر شوامرة من فلسطين والمخرجة لاما داوود من لبنان والمخرج بويتشوكو جيريميا من بوتسوانا والفنان اليوناني ستيفن كاكافوليتش والفنانة ماريا سوبيك من بولندا والمخرجة سوسن دروازة من الأردن وسهير عبد القادر مؤسس ورئيس ملتقى "أولادنا".

جاءت الزيارة بالتنسيق مع لجنة مصر للأفلام بالمدينة، وهى اللجنة المسئولة عن تقديم كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لتصوير الأفلام السينمائية الأجنبية فى جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بمنح مدينة الإنتاج الإعلامى حق إصدار تراخيص تصوير الأفلام الأجنبية في مصر.

وقد قام الوفد بعمل جولة تفقدية بالمدينة للتعرف عن قرب عن إمكانياتها وفرص التصوير بها ضمن الجهود المبذولة لتنشيط حركة الترويج الفني والثقافي لمصر.

وانطلقت الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.

وتستمر فعاليات الدورة حتى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية وتتضمن عروض فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.