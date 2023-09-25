الانتخابات الرئاسية.. عناوين مكاتب الشهر العقاري لتوثيق "تأييد المترشحين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرار رقم 8 لسنة 2023 بتحديد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

ونصت المادة الأولى على أن "تُكلف مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بإثبات توقيع المواطنين على تأييداتهم لراغبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بغير رسوم.

ويستلزم على المترشحين الحصول على تزكية من 20 عضوًا بمجلس النواب أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة للتقدم بأوراق الترشح، وفق المادة 142 من الدستور المصري.

وحددت الهيئة مقار الشهر العقاري في المحافظات كالتالي:

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تبدأ بتلقي طلبات الترشح من 5 وحتى 14 أكتوبر وتنتهي بإعلان النتيجة في 16 ديسمبر المقبل.