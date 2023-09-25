برلماني يطالب بالاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بضرورة الاستعداد الجيد لموسم الشتاء بالمحافظة، لاسيما في ظل التغيرات المناخية، والتي تشهد ظواهر مثل زيادة معدلات سقوط الأمطار والسيول وغيرها.

وأشار البرلماني إلى أن المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالإسكندرية عليها دور كبير في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء، بداية من تطهير مجاري الصرف الصحي، لاستيعاب الأمطار المتزايدة والسيول.

وشدد "عصام"، على ضرورة مراجعة كافة المعدات الخاصة بالتعامل مع الأمطار والسيول، وتوفير الإمكانيات اللازمة لقيام الأجهزة المعنية بدورها في التعامل الفوزي مع أي طوارئ، حرصا على عدم تعطيل مصالح المواطنين، خاصة مع قرب بداية العام الدراسي.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة ألا يكون تعامل المسئولين "رد فعل" لما سيحدث حتى لا يتكرر سيناريو السنوات السابقة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة من الآن، يتم التعامل بها حال وقوع أي تطورات في حالة الجو.

وقال "عصام": "الإسكندرية ذات طبيعة خاصة، ومن أكثر المحافظات تأثرًا بالتغيرات المناخية، ومن ثم فإنها الأكثر عرضة لحدوث بعض التقلبات الجوية التي تستلزم التعامل بشكل احترافي، بما يحافظ على حياة المواطنين والممتلكات."