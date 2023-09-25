الفلبين تزيل حاجزا عائما صينيا في بحر الصين الجنوبي



محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا - (د ب ا):

قال خفر السواحل الفلبيني اليوم الاثنين إنه أزال حاجزا عائما وضعته الصين في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وذكر المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني جاي تاريلا على موقع إكس للتواصل الاجتماعي مساء اليوم الاثنين "كان الحاجز يشكل خطرا على الملاحة، وهو انتهاك واضح للقانون الدولي".

وأضاف تاريلا أن الحاجز أعاق أيضا "القيام بأنشطة الصيد وسبل العيش للصياديين الفلبينيين".

وفي أعقاب التقارير الخاصة بالحاجز العائم، أكدت بكين سيادتها على المنطقة المتنازع عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، في بكين اليوم الاثنين، إن جزيرة هوانجيان، التي تسميها الصين "سكاربورو شول"، تنتمي بشكل مشروع إلى الأراضي الصينية.

وأضاف أن سفينة تابعة لهيئة مصايد الأسماك والموارد المائية الفلبينية، حاولت دخول الجزيرة المرجانية يوم الجمعة الماضي، بدون الحصول على إذن من الصين، وقد اعترضت السلطات الصينية القارب بحسب القانون.

وكانت السلطات في الفلبين قد ذكرت أمس الأحد أن الصين أقامت حاجزا عائما في المنطقة. ويبلغ طول سلسلة العوامات نحو 300 متر ويوجد على بعد 230 كيلومترا من الساحل الشمالي الغربي للفلبين وهو ما يمنع الصيادين الفلبينيين من الدخول والصيد في المنطقة، الواقعة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

وكانت قوات خفر السواحل الفلبينية ومكتب المصادر والموارد المائية قد اكتشفا الحاجز العائم أثناء قيامهم بدورية بحرية اعتيادية في محيط منطقة سكاربورو شول يوم الجمعة الماضية.

وكان قال كبير المستشارين الأمنيين في الفلبين، ادواردو انو، قد قال في بيان في وقت سابق إن الفلبين سوف تعمل على إزالة الحاجز العائم الذي وضعته الصين في جزء من "سكاربورو شول" ببحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدواردو القول: "سوف نتخذ الإجراءات الملائمة لازالة الحواجز وحماية حقوق صيادينا في المنطقة".