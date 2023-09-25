شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "المحامين العرب" يلتقى رئيس العراق على هامش الاجتماع الطارئ للمكتب الدائم ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من اتحاد المحامين العرب، برئاسة رئيس اتحاد المحامين العرب ـ الأستاذ عبدالحليم علام، أمس الأحد، رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد.

وحضر اللقاء الأمين العام للاتحاد المكاوي بن عيسى، ونقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، وعدد من نقباء الدول العربية المشاركة.

وفي مُستهل اللقاء، بارك الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس العراق، انعقاد الاجتماع في بغداد للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، متمنيا للمجتمعين النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة التي تصب في صالح مسيرة الاتحاد ودوره في ترسيخ العدالة، مهنئًا نقابة المحامين العراقيين في الذكرى التسعين لتأسيسها.

وأكد الرئيس العراقي، على ضرورة المحافظة على ما يشهده العراق اليوم من أمن واستقرار الذي انعكس إيجابا على جلب المستثمرين وتنمية حركة التطور الاقتصادي.

وشدد رئيس الجمهورية العراقية، على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين العراق واتحاد المحامين العرب في القضايا القانونية والقضائية وتبادل الخبرات في هذا الجانب، مشيرا إلى الدور المهم للمحامين الذين تقع عليهم مسؤوليات قانونية ومجتمعية كبيرة .

ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد اتحاد المحامين العرب، عن سعادتهم بزيارة بغداد ولقاء فخامة رئيس الجمهورية، مؤكدين أن انعقاد اجتماع المكتب الطارئ لاتحاد المحامين العرب في بغداد للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود يؤكد عودة العراق لدوره الطبيعي.