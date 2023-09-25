وفاة شقيقة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي

غيب الموت مساء اليوم السيدة نجلاء ميقاتي بدير شقيقة رئيس حكومة حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وستقبل التعازي في بيروت نهار الاثنين ٢٠٢٣/١٠/٢ في بافيون الواجهة البحرية (البيال سابقاً) من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً.

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