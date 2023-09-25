المولوي اجرى اتصالاً بالسفيرة الاميركية دورثي شيا وأبلغها القاء القبض على مطلق النار على السفارة

اجرى وزير الداخليّة في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي اتصلا بالسفيرة الأميركيّة دورثي شيا وأبلغها بأنّ شعبة المعلومات أوقفت هذا المساء اللبناني الذي أطلق النار على السفارة، وهو يخضع حاليّاً للتحقيق في شعبة المعلومات.

ولفتت المعلومات الى إن الذخيرة التي كانت بحوزته في موقعه تمت مصادرتها أيضا.

وفي السياق، أكد مصدر أمني لبناني لـ"الشرق الأوسط" أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أوقفت المسلح الذي أطلق النار على مبنى السفارة الأميركية في عوكر الأسبوع الماضي وأوضح أن مطلق النار لبناني في العقد الثالث من العمر وتحفظ عن ذكر اسمه. وأشار إلى أن الموقوف يخضع حاليا للتحقيق باشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، لكشف خلفيات فعله ومن يقف وراءه وما إذا كان لديه شركاء في العملية.

وقالت المعلومات ان المسلح هو من منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت لجنوبية، من مواليد العام 1997، ولديه سابقة إطلاق نار على مركز الامن العام العام الماضي وكان قيد لملاحقة.

وتمكنت شعبة المعلومات من التحفظ على السلاح المستعمل والدراجة النارية التي كان يستقلها.

وابلغ المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وزير الداخلية بسام مولوي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالعملية، فيما اتصلت السفيرة الأميركية دوروثي شيا بعثمان ومولوي شاكرة ومشيدة بالعملية.