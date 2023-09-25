أشار النائب وضاح الصادق، في حديث لـ"mtv"، الى أن "العاصمة متروكة وهناك قرار بعدم تواجد القوى الأمنية في بيروت وبعدم تطبيق النظام".
ولفت الصادق، الى أنه "لا يوجد دولة في المطار، وهو تحت سيطرة مجموعات ومدير عام الطيران المدني في المطار فادي الحسن ينفّذ تعليمات ولا يملك القرار".
كانت هذه تفاصيل خبر وضاح الصادق: هناك قرار بعدم تواجد القوى الأمنية في بيروت وعدم تطبيق النظام فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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