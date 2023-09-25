وضاح الصادق: هناك قرار بعدم تواجد القوى الأمنية في بيروت وعدم تطبيق النظام فيها

أشار النائب وضاح الصادق، في حديث لـ"mtv"، الى أن "العاصمة متروكة وهناك قرار بعدم تواجد القوى الأمنية في بيروت وبعدم تطبيق النظام".

ولفت الصادق، الى أنه "لا يوجد دولة في المطار، وهو تحت سيطرة مجموعات ومدير عام الطيران المدني في المطار فادي الحسن ينفّذ تعليمات ولا يملك القرار".