كوريا الشمالية تفتح حدودها أمام الأجانب بعد إغلاق 3 سنوات بسبب كورونا

ستسمح كوريا الشمالية للمواطنين الأجانب بدخول البلاد اعتبارا من الاثنين، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الصيني، بعد عزلة مدفوعة بقيود كوفيد استمرت ثلاث سنوات.
وأغلقت كوريا الشمالية حدودها إلى حد كبير في وجه العالم منذ مطلع 2020 اثر وباء كوفيد، فمنعت حتى مواطنيها من الدخول. لكن تظهر مؤشرات هذا الشهر على أنها تعيد فتح الحدود إذ سافر الزعيم كيم جونغ أون إلى روسيا حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين وأرسل رياضيين للمشاركة في الألعاب الآسيوية في هانغجو في شرق الصين.
وذكرت شبكة "سي سي تي في" الصينية الرسمية أن كوريا الشمالية أعلنت بأنها ستسمح للأجانب بدخول أراضيها. وأضاف التقرير أن الأجانب سيخضعون لفترة حجر صحي ليومين لدى وصولهم.
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