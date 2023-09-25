أعلنت السلطات الأرمنية، عن مقتل وجرح عدد غير محدد من الأشخاص اثر انفجار مستودع للوقود الاثنين في منطقة ناغورني قره باغ"
وأفادت وزارة الداخلية الأرمنية التابعة للانفصاليين، في بيان، أن "هناك قتلى وجرحى نتيجة انفجار في مستودع للوقود قرب طريق ستيباناكيرت- آسكران"، مضيفة أن "عناصر إنقاذ ومسعفين يعملون في المكان".
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى جراء انفجار مستودع للوقود في قره باغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.