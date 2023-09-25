قتلى وجرحى جراء انفجار مستودع للوقود في قره باغ

أعلنت السلطات الأرمنية، عن مقتل وجرح عدد غير محدد من الأشخاص اثر انفجار مستودع للوقود الاثنين في منطقة ناغورني قره باغ"

وأفادت وزارة الداخلية الأرمنية التابعة للانفصاليين، في بيان، أن "هناك قتلى وجرحى نتيجة انفجار في مستودع للوقود قرب طريق ستيباناكيرت- آسكران"، مضيفة أن "عناصر إنقاذ ومسعفين يعملون في المكان".