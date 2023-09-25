خارجية أميركا: الولايات المتحدة رفضت منح وزير الخارجية الإيراني الإذن بزيارة واشنطن

اكد المتحدث بإسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة رفضت منح وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان الإذن بزيارة واشنطن.

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