سلطات روسيا: الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم صاروخي فوق القرم

أعلن الحاكم المعين من روسيا في سيفاستوبول التابعة للقرم ميخائيل رازفوجاييف، أن "الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم جوي فوق شبه الجزيرة". وأوضح رازفوجاييف، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "جيشنا تصدى لهجوم صاروخي. وفق البيانات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية صاروخا قرب قاعدة بيلبك الجوية. العمل متواصل".

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