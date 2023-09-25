الخارجية الأميركية: أحداث ناغورني قره باغ كشفت أن روسيا شريك لا يمكن الاعتماد عليه

أعلنت الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن "روسيا أظهرت أنها شريك لا يمكن الاعتماد عليه بعدما حمّلت أرمينيا موسكو مسؤولية الفشل في منع سيطرة القوات الأذربيجانية على ناغورني قره باغ".

ولفت ميلر، في اجتماع عقده مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في ناخيتشيفان، الى أننا "نعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك بعثة دولية توفر الشفافية والتطمينات والثقة لسكان ناغورني قره باغ والمجتمع الدولي بأن حقوقهم وأمنهم سيكفلان بما يتوافق مع التصريحات العلنية الصادرة عن أذربيجان".

وكان قد انتقد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان موسكو لرفضها التدخل في النزاع الذي انتهى بموافقة الانفصاليين المدعومين من أرمينيا على إلقاء سلاحهم.

ووصفت السلطات الروسية تصريحاته بأنها غير مقبولة ورأت أن أرمينيا تسعى لقطع العلاقات.