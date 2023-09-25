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روسيا تحمّل كوسوفو مسؤولية «إراقة الدماء» والدفع بالمنطقة إلى حافة «الهاوية»

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

حمّلت روسيا، الاثنين، حكومة كوسوفو مسؤولية الاشتباك الدامي بين السلطات ومسلّحين قرب الحدود الصربية، محذرة من أن إراقة الدماء قد تخرج عن السيطرة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية:«ليس هناك شك في أن إراقة الدماء التي وقعت أمس هي نتيجة مباشرة وفورية لمسار المدعو رئيس الوزراء ألبين كورتي للتحريض على الصراع»، محذرة من أن محاولات تصعيد الوضع قد تدفع «كل منطقة البلقان إلى هاوية خطرة».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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