شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح 14 طالبة وموظفين خطفهم مسلحون من جامعة نيجيرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيجيريا - رويترز

قالت سلطات جامعة جوساو الاتحادية في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، الاثنين، إنه تم إطلاق سراح 14 طالبة وموظفين اثنين بعد أن خطفهم مسلحون هاجموا الجامعة الأسبوع الماضي.

وتعد المشكلات الأمنية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الرئيس بولا تينوبو الذي لم يعلن بعد خططه لإنهاء عمليات الخطف والتمرد في شمال شرق البلاد وعنف العصابات والانفصاليين في الجنوب الشرقي والاشتباكات بين المزارعين والرعاة في القطاع الأوسط من المنطقة الشمالية.

وقالت الجامعة في بيان: إن الهجوم أثار توتراً داخل الجامعة؛ إذ شعر الطلبة بالقلق بخصوص سلامتهم.

وأضافت الجامعة: «في ظل هذه الخلفية، نناشد الطلاب والموظفين التزام الهدوء وممارسة أنشطتهم العادية بينما تبذل الأجهزة الأمنية قصارى جهدها لإنقاذ باقي الطلبة والأفراد الآخرين الذين ما زالوا في الأسر». وأوضح البيان أنه تم إطلاق سراح 14 طالبة وموظفين اثنين. ويخوض الجيش وسلاح الجو والشرطة وجهاز أمن الدولة عملية لإنقاذ باقي الضحايا بعد أن أمر تينوبو الأجهزة الأمنية بملاحقة الخاطفين.