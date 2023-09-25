شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإنشاء ممر بري بين أذربيجان وتركيا عبر أرمينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

استضاف رئيس أذربيجان إلهام علييف محادثات، الاثنين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ألمح فيها إلى احتمال إنشاء ممر بري بين البلدين عبر أرمينيا التي تعارض الفكرة، وفقاً لرويترز.

وتوجه أردوغان جواً إلى منطقة ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي عبارة عن شريط من الأراضي يقع بين أرمينيا وإيران وتركيا، وتريد أنقرة وباكو ربطها مع الجزء المتبقي من أذربيجان، من خلال إنشاء ممر بري يمر عبر جنوب أرمينيا.

وهدد علييف في عام 2021 بإنشاء هذا الممر، قائلاً «سواء شاءت أرمينيا ذلك أم لا». وسيمثل الممر جسراً برياً بين تركيا وأذربيجان، ويحرم أرمينيا من حدودها البرية مع إيران.

ومن المرجح أن يثير اختيار هذا المكان لإجراء المحادثات، الاثنين، قلق السلطات في أرمينيا التي رفضت في الماضي إنشاء مثل هذا الممر البري، بينما أعلنت استعدادها لاستعادة الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية المقطوعة.

وتأتي المحادثات بعد أقل من أسبوع من اجتياح القوات الأذرية ناغورنو كاراباخ لاستعادة السيطرة على المنطقة الانفصالية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، اشتكى علييف من «قطع الطريق البري بين الجزء الرئيسي من أذربيجان وناختشيفان (المنطقة المعزولة)».

وقالت قناة على تليغرام على صلة بالأرمن في كاراباخ إن كلمات علييف لا تبشر بالخير.

وأضافت «الهدف الجديد لأذربيجان وتركيا هو سيونيك (إقليم في جنوب أرمينيا سيمر من خلاله هذا الممر). لقد صرحتا بذلك علانية بالفعل. ويجري الاستعداد للحرب».