شكرا لقرائتكم خبر عن مولدافيا.. العثور على أجزاء من صاروخ في منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كيشيناو - (أ ف ب)

أعلنت السلطات في مولدافيا، الاثنين، العثور على أجزاء من صاروخ في منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية في البلاد، بدون أن تربط الأمر حالياً بهجوم روسي جديد على جنوب أوكرانيا المجاورة.

وقالت وزارة الدفاع المولدافية في بيان «تم نشر مراقبين عسكريين في المكان»، لفحص «ما يُشتبه في أنه صاروخ تم تحديده في منطقة ترانسدنيستريا».

وأضافت «في هذه المرحلة، مصدر الجسم الذي تم تحديده غير واضح، ولم يتم تأكيد مساره من مصادر مستقلة».

ونقلت وكالة تاس الروسية عن رئيس لجنة المراقبة الموحّدة أوليغ بيلياكوف قوله إن الأمر يتعلق «بنموذج لرأس حربي صاروخي من طراز إس-300» يعود تاريخه إلى عام 1968، وعثر عليه «مزروعاً في الأرض بالقرب من منزل في كيتسكاني».

وتدير لجنة المراقبة الموحّدة، وهي هيئة ثلاثية عملية حفظ السلام في هذه المنطقة الانفصالية، وتمثّل مولدافيا وروسيا وترانسدنيستريا.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنّ الصاروخ سقط في حديقة أحد القرويين، الذي قال إنه سمع انفجاراً مدوياً حوالي الساعة الواحدة صباحاً، وعَثر على الصاروخ عند الفجر.

ويستخدم كل من الجيشين الأوكراني والروسي صواريخ أرض جو سوفييتية التصميم من طراز إس-300.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، تصاعدت التوترات في ترانسدنيستريا، حيث ينتشر جنود روس.

وأعلنت المنطقة الناطقة بالروسية استقلالها عن مولدافيا، بعد حرب قصيرة أعقبت سقوط الاتحاد السوفييتي، وهي لا تحظى باعتراف أي دولة، لكنها تحظى بدعم موسكو التي تحتفظ بقاعدة عسكرية فيها.

وتدعو الحكومة المولدافية المؤيدة لأوروبا باستمرار إلى نزع السلاح في هذه المنطقة.