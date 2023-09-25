شكرا لقرائتكم البحرين: مقتل ضابط وفرد بهجوم حوثي عند الحدود الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بمقتل ضابط وفرد وإصابة آخرين من القوات البحرينية بهجوم حوثي على موقعهم عند الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن.

وأوضحت أن الهجوم تم بطائرات مسيرة هجومية استهدفت مواقع قوة الواجب البحرينية، رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن، بحسب وكالة أنباء البحرين.

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وقالت إنه تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والقتلى إلى أرض الوطن.