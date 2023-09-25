شكرا لقرائتكم خبر أوروبا تعود لجنونها وتتساهل مع تمزيق المصحف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أقل من 24 ساعة فقط من لقاء الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مع وزير الخارجية السويدي وتحذيره من عودة الأوروبيين لتدنيس المصحف الشريف، عادت أوروبا إلى جنونها، وقامت جماعة متطرفة أمام عدد من السفارات في لاهاي بتمزيق نسخ من المصحف الشريف، وسط استنكار وغضب واسع للدول الإسلامية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين؛ لإقدام إحدى الجماعات المتطرفة على تمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي.

وجددت رفض المملكة التام لمثل هذه الأعمال البغيضة والمتكررة، التي لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.

من جهتها، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات العمل الاستفزازي المتمثل في تدنيس نسخة من القرآن الكريم، الذي ارتكب في 23 سبتمبر 2023، أمام سفارات بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في لاهاي، بهولندا.

وأكدت على موقف منظمة التعاون الإسلامي كما ورد في القرار الذي اتخذه مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 31 يوليو الماضي، والمخصص لأحداث تدنيس نسخ المصحف الشريف المتكررة، وأدان المجلس كافة المحاولات الرامية إلى النيل من حرمة المصحف الشريف وغيره من الكتب المقدسة وقيم ورموز الإسلام والأديان الأخرى تحت ذريعة حرية التعبير، الأمر الذي يتعارض مع روح المواد ( 19) و(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي السلطات الهولندية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تشكل أعمال كراهية دينية، في انتهاك للقانون الدولي، ومنع تكرارها.

وفيما عبرت مصر وعدد من الدول العربية على غضبها، استنكر المرصد العربي الجريمة الجديدة، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقف تكرار مثل هذه الأفعال الاستفزازية التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتتناقض مع الجهود الدولية المبذولة، لنشر قيم التسامح وثقافة الاعتدال وقبول الآخر.

وأكد المرصد التابع للبرلمان العربي، في بيان أن مثل هذه الأعمال المتطرفة لا يمكن القبول بها تحت أي مبرر أو ذريعة لحرية الرأي والتعبير.