الجامعة العربية تطلق مبادرة لمساعدة السودانيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا اليوم لدعم مبادرة «نبض العرب» لإسناد السودانيين المتأثرين بهذه الحرب، بمشاركة عدد من الرؤساء والأمناء العامين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، والشخصيات المهتمة بالعمل الإنساني والاجتماعي في المنطقة العربية. وأوضح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية الوزير المفوض محمد عبدالقادر، أن الاجتماع يهدف إلى استعراض مبادرة نبض العرب ومحاور عملها وأهدافها، والظروف الصعبة التي يواجهها السودانيون المتأثرون بالحرب في السودان، والاطلاع على الإجراءات التي قامت بها المبادرة للتصدي للمشكلات التي تواجههم في الداخل والخارج، خاصة قضايا الإيواء والصحة والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي.

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