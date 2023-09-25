شكرا لقرائتكم خبر الأسد في الصين: أمريكا تحاصرنا بقانون قيصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده ستواصل توجهها نحو الشرق، وتعزز صداقتها مع الصين، في ظل الحصار الذي تجده بلاده من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تفرض على نظامه قانون قيصر منذ 2020 وما يتضمنه من خنق للاقتصاد.

والتقى الأسد مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، بعد يوم من لقاء مماثل مع نظيره شي جين بينغ، وقال إن سوريا اليوم أكثر تمسكا بالتوجه شرقا لأنه الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية بالنسبة لها، وهذا مبدأ في السياسة السورية.

ونوه الرئيس السوري إلى أن العلاقة بين البلدين يمكن أن تنطلق بقوة أكثر من خلال المبادرات الثلاث التي طرحها الرئيس شي جين بينغ لتطوير التعاون في المجال الاقتصادي والثقافي وخلق مشاريع استثمارية مشتركة ضمن مبادرة الحزام والطريق.

وأشار إلى أن معظم دول العالم تتطلع لأن تتحول العملة الصينية اليوان إلى عملة دولية، لا سيما أن السلاح الغربي ضد دول العالم هو سلاح الدولار.

وتقدم الصين نفسها كبديل لتجاوز حواز نظام قيصر، خاصة أن بكين تعرص مساعدة سوريا على إعادة بناء اقتصادها، عبر الدفع بالعلاقات نحو «الشراكة الاستراتيجية»، وتنفيذ مشاريع اقتصادية واستثمارية ضخمة، تخرج دمشق من كبوتها.

كما أن زيارة الصين مع علاقات قوية بروسيا وإيران، وعودة للعلاقات العربية السورية، مؤشرات كافية لمد الجسور شرقا؛ رغم أن البوصلة السياسية لدمشق لا تتجه إلى الغرب إلا في حالة مراجعة هذا الأخير لبعض الإجراءات ضد نظام الأسد، وهو أمر يبدو مستحيلا في الظروف الحالية.