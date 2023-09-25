600 إسرائيلي يقتحمون الأقصى في يوم واحد

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واقتحم أكثر من 600 مستوطن باحات المسجد الأقصى مقارنة بـ500 في اليوم نفسه من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع عدد المقتحمين.
وفرضت إسرائيل قيودا على المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من دخول الأقصى لأداء الصلوات، كما أبعدت عددا من الشبان من داخل المسجد إلى خارجه.
ومنذ منتصف الشهر الجاري، بدأت الاحتفالات اليهودية التي تشهد عنفا متزايدا مع الفلسطينيين.
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