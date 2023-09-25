تنظيم القاعدة يظهر مجددا باليمن ويقتل 8 جنود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضرب تنظيم القاعدة من جديد في اليمن وقتل 4 جنود من قوات المجلس الانتقالي، بانفجار عبوات ناسفة يعتقد أنه تمت زراعتها من التنظيم الإرهابي فجي أمس، بمحافظة أبين جنوبا، بعد ساعات من انفجار مماثل أدى إلى مقتل 4 آخرين بمحافظة شبوة المجاورة.

وقال مصدر محلي، إن 4 جنود من قوات المجلس الانتقالي قتلوا جراء انفجار استهدف دورية لهم في وادي الرفض شرق مديرية موديه، شرقي أبين. وجاءت الحادثة بعد ساعات من انفجار مماثل استهدف سيارة إسعاف تابعة لقوات دفاع شبوة، وأدى إلى مقتل 4 من أفراد القوات بمنطقة المصينعة بمديرية الصعيد، في محافظة شبوة.

ومنذ إطلاق قوات المجلس الانتقالي قبل أكثر من عام عملية عسكرية تحت مسمى «مكافحة الإرهاب» في أبين، قتل وأصيب العشرات من عناصرها في هجمات يعتقد أنها لتنظيم القاعدة الإرهابي للقاعدة.

على صعيد آخر، شنت جماعة الحوثي حملة جبايات كبيرة منذ أكثر من شهر ونصف باسم إحياء المولد النبوي الشريف، بهدف تنظيم تظاهرة سياسية باسم الدين.

واستخدمت الجماعة طقوسا دينية في سبيل جمع الأموال لصالح قياداتها السلالية، وتنظيم دورات وفعاليات طائفية في المدارس والجامعات والمساحة والساحات، وأنفقت مئات الملايين في شراء يافطات خضراء ومفرقعات وزينة ضوئية، فضلا عن تزيين الشوارع والأحياء بالطلاء الأخضر.

كما زينت عشرات المقابر لقتلاها الذين سقطوا في الحروب، وسخر الناشطون من خطوة الحوثي في تزيين المقابر التي يلجأ إليها حزب الله اللبناني.

وفي السياق، قال عضو مجلس النواب الواقع تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية البرلماني أحمد سيف حاشد: «يبدو أن الشعب اليمني قد خبر جماعة الحوثي أكثر مما ينبغي، ولهذا نراه لم يعدد يهتم أو يكترث بمشاريعها التي تعلن كل ساعة، وقد بلغ يأسهم أوجه، وبات يأسهم بكم بلا حدود.. والصبر بلغ منتهاه».

من جانب آخر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) تسجيل سقوط 20 مدنيا، في 13 حادثا متعلقا بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، بمحافظة الحديدة، خلال أغسطس الماضي.

وقالت في بيان للبعثة الأممية حول الإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام بالمحافظة الساحلية، إن هذا العدد من الضحايا «يمثل انخفاضا بنسبة 26 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة بنسبة 122% مقارنة بالشهر السابق.

وأشارت البعثة الأممية أن النسبة المئوية بالنسبة للأطفال ظلت الأعلى بين الضحايا بنسبة 30%، وتعد الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية تلوثا بالألغام.

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