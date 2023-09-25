2900 يفرون إلى أرمينيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، نقلا عن بيان للحكومة الأرمينية، أن أكثر من 2900 شخص عبروا إلى أرمينيا من إقليم ناغورني قره باغ حتى صباح أمس، بعد أن دخلت أول مجموعة من اللاجئين الفارين من ناغورني قره باغ باتجاه أرمينيا.
ووصل عشرات من سكان هذه المنطقة، معظمهم نساء وأطفال ومسنون، إلى مركز إيواء أقامته الحكومة الأرمينية في كورنيدزور على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.
وبحسب الحكومة الأرمنية، فإن 377 شخصا أرغموا على الرحيل انتقلوا إلى الجانب الأرمني.
واستنادا إلى آخر حصيلة لوزارة الدفاع الروسية، فإن 311 مدنيا، من بينهم 102 من الأطفال، واكبتهم قوة حفظ السلام الروسية من الجانب الأرمني.
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