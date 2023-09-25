شكرا لقرائتكم خبر روسيا تعيد نشر قواتها في أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غيرت القوات الروسية مناطق تمركزها على الجبهة، خاصة في محور دونيتسك والجبهة الجنوبية، بعد ساعات من تعرض الأسطول البحري في البحر الأسود لهجوم أوكراني بجانب التقدم في باخموت شرقا.

وجاءت تلك التغييرات في مناطق تمركز القوات الروسية بعد ثاني هجوم صاروخي قوي تتعرض له شبه جزيرة القرم خلال 24 ساعة فقط، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم قادة عسكريون بحسب ما أعلنته السلطات الأوكرانية.

وعلى صعيد متصل ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية شاركت في صد هجوم بطائرات مسيرة على منطقة تولا المتاخمة للعاصمة موسكو من الشمال.