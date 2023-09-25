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سوريا.. اعتقال قيادي في داعش بعملية أمريكية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة المركزية إن قواتها اعتقلت قياديا في تنظيم داعش بعد تنفيذ غارة بمروحية في شمال سوريا يوم السبت.

ونقلت رويترز عن القيادة "تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسوريا، خلال الغارة، وتشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة".


وقال تروي جارلوك المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان "إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم الدولة مثل الفدعاني يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين، واستهدافهم، وإخراجهم من ساحة المعركة".

وأضاف البيان أنه لم يسقط أي قتلى أو جرحى من المدنيين خلال العملية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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