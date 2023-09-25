انت الان تتابع خبر من قبل والدهم وزوجته.. أم تروي لـ السومرية تفاصيل قتل وتعنيف أطفالها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الام لـ الخليج 365، إن "طليقها وزوجته قاما بتعنيف اطفالها الثلاثة بعد اختطافهم وهم صغار، ما تسبب بوفاة أحدهم بعد ما تم قطع اصبعه، واصابة الاخر بكسر في حوضه وتشويه الثالث بمنطقة الدبس بمحافظة كركوك "، مشيرة الى ان "زوجة الاب كانت تقوم بضربهم بـ "بالچفچير" وقامت بقطع لسان أحدهم واصبعه، مما ادى الى وفاته ورقود الاثنين الاخرين بردهة الإنعاش واصاباتهم بليغة".وأضافت، ان "احد الأطفال قام بإبلاغ صاحب محل حلاقة قريب على منزل والدهم وأهالي المنطقة هم من اخرج الأطفال وقاموا بنقلهم الى المستشفى"، مشيرة الى انه "تم إقامة دعوى قضائية بحق الاب وزوجته في محكمة استئناف بابل وتم اصدار حكم بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة".

وتابعت، ان "المعنفين نكروا افعالهم واتهموا الأطفال بالاعتداء على بعضهم البعض"، موضحة ان "القاضي تربطه صلة قرابة مع المتهمين ولديهم جهات كثيرة تسندهم ولم يعطوا أي تعويض عن ما فعلوه بالأطفال".

ولفتت الام الى ان "والد الأطفال لم يودع الحبس وهو بانتظار قضاء فترة الحكم للهروب الى خارج العراق"، مؤكدة انها "لم تكن تعلم بما يجري على اطفالها وعندما استلمتهم من اخوة طليقها قاموا بتوقيعها على "كمبيالة" وتم التوصل الى اتفاق بينهم عن طريق ضابط من طرف عائلة الاب".