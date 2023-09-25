انت الان تتابع خبر في محافظتين.. اعتقال متهمين بتهريب المشتقات النفطية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات المدير العام اللواء الركن ظافر نظمي جمال أطاحت مفارز اللواء الثامن في محافظة البصرة بـ (5) متهمين بتهريب المشتقات النفطية بواسطة كمين محكم بعد ورود معلومات أمنية تفيد بعدم وجود أوراق رسمية بالمنتوج المحمل بتلك العجلات".وفي السياق نفسه "القت قوة من اللواء الرابع في محافظة ديالى القبض على متهم بتهريب المنتوجات النفطية وضبط عجلته لوجود تحوير في خزان العجلة بالاضافة الى العثور على عدد من الخزانات البلاستيكية المختلفة الاحجام والسعات".

وأشار البيان الى انه "تم تنظيم محضر أصولي بالمضبوطات وإيداع المتهمين التوقيف تمهيداً لعرضهم على القضاء المختص".