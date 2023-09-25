انت الان تتابع خبر شرق سوريا.. حظر للتجوال بعد اندلاع اشتباكات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة نقلا عن تقارير أن مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" فرضوا هذا الحظر المفتوح في عدة بلدات بمحافظة دير الزور، ومن بينها بلدة زيبان القريبة من الحدود العراقية، والتي يتمركز بها جنود أمريكيون.وتضم محافظة دير الزور الغنية بالنفط أكبر حقول النفط السورية.

وذكرت قناة "الميادين" أن عدة مقاتلين من "قوات سوريا الديمقراطية" لقوا حتفهم بعد سيطرة مسلحين عرب على عدة أجزاء من زيبان اليوم الاثنين.

إلى ذلك، قالت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان اليوم الاثنين إن المسلحين دخلوا ذيبان بريف دير الزور، من بلدة الميادين.

وأضافت أن "مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية سهلوا انتقال المدنيين إلى مناطق آمنة في القرى المجاورة".

وأفادت وسائل إعلام محلية في دير الزور، بأن بعض المقاتلين الأكراد فروا من المنطقة عقب احتدام المعارك.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" أنه لم يتسن لها الحصول على تفاصيل أخرى من هناك.

واندلعت الاشتباكات لأول مرة في أواخر أغسطس الماضي وأسفر القتال الذي استمر أسبوعين عن مصرع 25 مقاتلا من "قوات سوريا الديمقراطية" و29 عضوا في جماعات قبلية عربية، ومسلحين، بالإضافة لتسعة مدنيين، بحسبما ذكرته "قسد".