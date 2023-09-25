شكرا لقرائتكم خبر عن "تحت السيطرة".. روسيا تعلق على الانفجارات الجديدة في القرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا تنفيذ تفجيرات جديدة في شبه جزيرة القرم، بعد أيام فقط من وقوع هجوم أوكراني استهدف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إليها في عام 2014 .

وقال ميخائيل رازفوشيف حاكم مدينة سيفاستوبول الذي عينته موسكو، إن انفجارات اليوم الاثنين كانت نتيجة لـ"تفجيرات تحت السيطرة" في مقر القيادة الذي تضرر بشدة في المدينة.

وكتب رازفوشيف على تطبيق تيليجرام، أنه من المقرر تنفيذ تفجيرات جديدة مساء اليوم.

الأسطول الروسي

وفي أعقاب الهجوم الأوكراني على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود يوم الجمعة الماضي، تحدث الجانب الروسي في البداية فقط عن سقوط حطام صاروخ.

وتردد أن عدة صواريخ ضربت مقر الأسطول، ووفقا لكييف، كان قائد الاسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف من بين القتلى. ولم تؤكد موسكو حتى الآن مقتل سوكولوف.