اشار المتحدث باسم السفارة الأميركية في بيروت جيك نيلسون تعليقاً على خبر اعتقال مطلق النار على السفارة في عوكر، الى اننا ممتنون للتحقيق السريع والشامل الذي أجرته السلطات المحلية.
وفي وقت سابق، اعلنت قوى الأمن في بيان بان "شعبة المعلومات توقف اللبناني م. خ. في محلة الكفاءات بعد اعترافه بإطلاق النار على السفارة الأميركية وضبط سلاحه المستعمل في العملية".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم السفارة الأميركية: نعرب عن امتناننا للتحقيق السريع والشامل الذي أجرته السلطات اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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