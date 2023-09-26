طقس مستقر وحار نسبياً حتى السبت حيث يتاثر لبنان بمنخفض جوي الاحد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس مستقر وحار نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم السبت .

من المتوقَع أن يتأثر الحوض الشرقي للبحر المتوسط بمنخفض جوي اعتباراً من يوم اﻷحد يؤدّي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة و تساقط أمطار، وحيث أنّه من المبكر الحديث عن كميتها، إلّا أنّ تركيزها سيكون يوم الاثنين ٢ تشرين الاول على الارجح.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين ٢٤ و ٣٢ درجة وفي مدينة زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.

وحذرت من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية والتعرض لأشعة الشمس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل كما يتشكل الضباب على المرتفعات خاصة في الفترة المسائية

الأربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ولكن تبقى فوق معدلاتها في الداخل وضمن معدلاتها على الساحل و الجبال .

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال بينما تبقى دون تعديل في الداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة عموماً.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال و الساحل بينما تنخفض في الداخل مع رياح ناشطة أحيانا.