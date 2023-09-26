مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي يؤكد استئناف الاتصالات المنتظمة مع بكين بشأن القضايا الاقتصادية

أعلن مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أنّ بكين وبروكسل ستستأنفان اتصالاتهما المنتظمة بشأن قضايا الاقتصاد الكلّي، في ظل قلق الاتحاد الأوروبي من “انعدام المساواة في الوصول إلى السوق”، وبينما تعرب بكين عن قلق بشأن التحقيق الأوروبي في الدعم الصيني السيارات الكهربائية.

واوضح المفوّض في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ عقب مناقشات في بكين، "اتفقنا على استئناف الاتصالات المنتظمة لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي، وإعادة إطلاق الحوار الاقتصادي والمالي. وسيكون حوار الاقتصاد الكلي مهماً في هذا الصدد، ونتطلع إلى هذه الحوارات في الأشهر المقبلة".

وأضاف "تجلّى ذلك عبر تراجع الشفافية وانعدام المساواة في الوصول إلى العقود الحكومية والتمييز على صعيد المعايير والمتطلبات في المجال الأمني، بالإضافة إلى المتطلّبات في مجال توطين البيانات ونقلها". وقال “إن قانون العلاقات الخارجية الجديد والنسخة الجديدة من قانون مكافحة التجسس يثيران قلقًا كبيرًا في أوساط الأعمال لدينا” لأن “غموضهما يترك مجالًا كبيرًا للتأويل”.