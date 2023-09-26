8 مسؤولين على ذمة التحقيق في انهيار سدي درنة

قدر المسؤولون الحكوميون ووكالات الإغاثة أعداد قتلى فيضانات ليبيا بأنها تتراوح بين 4 آلاف وأكثر من 11 ألفاً. ولا تزال جثث عديد من القتلى تحت الأنقاض أو في البحر الأبيض المتوسط، بحسب فرق البحث، وهو ما أثار احتجاجات سابقة لأن ارتفاع القتلى لم يكن بسبب عاصفة دانيال والفيضانات بل ساعد إهمال سدي مدينة درنة الساحلية اللذين انهارا في هذه الزيادة.

ولهذا ذكر المدعي العام الليبي أنه أمر باحتجاز ثمانية مسؤولين حاليين وسابقين على ذمة التحقيق.

إهمال

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام الصديق الصور، إن النيابة العامة استجوبت، الأحد، سبعة مسؤولين سابقين وحاليين في هيئة الموارد المائية وهيئة إدارة السدود بشأن مزاعم بأن سوء الإدارة والإهمال والأخطاء أسهمت في الكارثة.

وأضاف البيان أنه تم أيضًا استجواب عمدة درنة عبدالمنعم الغيثي، الذي أقيل من منصبه بعد الكارثة.

وأضاف البيان أن المسؤولين الثمانية السابقين والحاليين لم يقدموا أدلة تحفظهم من اتهامات محتملة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة استكمال التحقيق.

وقال المدعي العام إنه سيتم استدعاء ثمانية مسؤولين آخرين للاستجواب.

تحديات هائلة

وكان استجواب المسؤولين وسجنهم خطوة أولى حاسمة من قبل المدعي العام في تحقيقه، الذي من المرجح أن يواجه تحديات هائلة بسبب سنوات القيادة المنقسمة في ليبيا. وتعكس الدعوات المتزايدة لإجراء تحقيق دولي في الكارثة انعدام الثقة العامة العميق في مؤسسات الدولة.

وتم بناء السدود من قبل شركة إنشاءات يوغوسلافية في السبعينيات فوق وادي درنة، وهو وادي نهر يقسم المدينة. كان الهدف منها حماية المدينة من الفيضانات المفاجئة، وهو أمر شائع في المنطقة. ولم تتم صيانة السدود لعقود من الزمن، على الرغم من تحذيرات العلماء من احتمال انفجارها.

طين ومبان

وبعد أسبوعين من انهيار السدود، لا تزال الفرق المحلية والدولية تحفر بين الطين والمباني المجوفة للبحث عن الضحايا. كما يقومون أيضًا بتمشيط البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة درنة بحثًا عن جثث الأشخاص الذين جرفتهم المياه.

وقال تقرير صادر عن هيئة تدقيق تديرها الدولة في عام 2021، إن السدين لم تتم صيانتهما على الرغم من تخصيص أكثر من مليوني دولار لهذا الغرض في عامي 2012 و2013.

وتم التعاقد مع شركة تركية عام 2007 للقيام بصيانة السدين وبناء سد ثالث بينهما. وقالت شركة Arsel Construction Company Ltd. على موقعها على الإنترنت إنها أكملت عملها في نوفمبر 2012. ولم ترد على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب مزيدًا من التعليقات.

كارثة الشهر

ومثل انهيار السدين كارثة أدت إلى إرسال جدار من المياه يبلغ ارتفاعه عدة أمتار عبر وسط مدينة ساحلية. المدينة وخلف آلاف القتلى.

حيث انهار السدان خارج مدينة درنة في 11 سبتمبر بعد أن اجتاحتهما العاصفة دانيال، التي تسببت في هطول أمطار غزيرة على شرق ليبيا. وقال مسؤولون، إن انهيار الهياكل أدى إلى غمر ما يصل إلى ربع المدينة، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.

وضربت العاصفة مناطق أخرى في شرق ليبيا، بما في ذلك بلدات البيضاء وسوسة والمرج وشحات. ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص في المنطقة ولجأوا إلى المدارس والمباني الحكومية الأخرى.

تسبب فيضان المياه من السدود في تدمير ما يصل إلى ثلث المساكن والبنية التحتية في درنة، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

قال مكتب الأمم المتحدة إن السلطات أخلت الجزء الأكثر تضررا من المدينة، ولم يتبق سوى فرق البحث والإسعاف.

يقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن ما لا يقل عن 9 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين .