أوكرانيا تعد بمرحلة جديدة من الحرب

ذكرت السلطات الأوكرانية أنها تخطط لتوسع كبير في حرب الطائرات بدون طيار في الأشهر المقبلة، بعد الاستخدام الناجح لنماذج صغيرة يتم التحكم بها عن طريق سماعات الرأس في الهجمات المستخدمة لتعطيل خطوط الإمداد العسكرية الروسية.

وبعد تسعة عشر شهرًا من الغزو الروسي، ومع استمرار الهجوم المضاد، تريد الحكومة الأوكرانية إنفاق أكثر من مليار دولار لتحديث قدراتها القتالية بالطائرات بدون طيار.

ويقول وزير التحول الرقمي الأوكراني، ميخايلو فيديروف، إن الحكومة ملتزمة ببناء «جيش من الطائرات بدون طيار» على أحدث طراز، وأن قيمته بالنسبة للمجهود الحربي ستكون واضحة بحلول نهاية هذا العام، وقد قامت البلاد بالفعل بتدريب أكثر من 10000 طيار جديد بدون طيار هذا العام، ووعد بأن «مرحلة جديدة من الحرب ستبدأ قريبًا».

حياة الجنود

ويبين الخبير الأوكراني أنه سواء تم استخدام الطائرات المسيرة للاستطلاع أو إسقاط القنابل أو الانفجار الذاتي عند الاصطدام، فإن الطائرات بدون طيار توفر المال وتحافظ على حياة الجنود، كما أنها أكثر دقة من المدفعية التقليدية -التي تعاني من نقص في المعروض- ويمكنها إحداث تأثيرات ضخمة، مثل رسم الخرائط في الوقت الحقيقي لساحة المعركة، وتدمير الدبابات والسفن، ووقف التقدم الروسي. هدف مثالي

وتعمل وحدة جيوكوندو بالقرب من بلدة سفاتوف المحتلة في شمال شرق أوكرانيا، وهي أمضت شهورًا في تعديل الطائرات بدون طيار لتمكينها من التحليق بشكل أعمق خلف خطوط العدو، والتهرب بشكل أفضل من الكشف والتخريب الروسي، إن طياري الطائرات بدون طيار جميعهم من المتطوعين، والعديد منهم لم تكن لديهم خبرة عسكرية قبل الغزو الروسي.

المحاولة والخطأ

ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن الاعتماد المتزايد على الطائرات بدون طيار قصيرة المدى المتفجرة على خط المواجهة دفع الروس إلى نشر المزيد من أجهزة التشويش المحمولة، وقد أجبر ذلك وحدة جيوكوندو وآخرين على ابتكار تدابير مضادة مبتكرة.

وبعد ثلاثة أشهر من التجربة والخطأ، اكتشف الجنود الأوكرانيون العاملون في قرية أندرييفكا الشرقية، جنوب باخموت، كيفية تجنب أجهزة التشويش الروسية التي أعاقت طائراتهم بدون طيار لفترة طويلة.

وأدى الإصلاح إلى استعادة القرية في أوائل سبتمبر، وقال متحدث باسم الكتيبة التي استعادت القرية إن انفجار الطائرات بدون طيار كان أمرًا أساسيًا لأنها أجبرت الروس على سحب الأسلحة الثقيلة لمسافة 15 كيلومترًا تقريبًا للبقاء خارج النطاق، لكن طياري الطائرات بدون طيار الأوكرانيين يقولون إن الروس سيتعلمون مما حدث وسيتكيفون مرة أخرى.

أضرار مدمرة

ومنذ الأيام الأولى للحرب، استخدمت روسيا طائرات بدون طيار عسكرية بعيدة المدى لإلحاق أضرار مدمرة وإرهاب نفسي في العاصمة الأوكرانية كييف، وفي مدن أخرى، وبمرور الوقت رد الجيش الأوكراني بإطلاق طائرات بدون طيار عسكرية خاصة به في عمق خطوط العدو، مستهدفًا السفن الحربية في البحر الأسود، ومطارًا في غرب روسيا، وحتى المباني في موسكو، وفقًا لمسؤولين ووسائل إعلام روسية.

وإن تسريع حرب الطائرات بدون طيار قصيرة المدى من قبل وحدات مثل جيوكوندو هو رد مباشر على المشاكل التي واجهتها القوات الأوكرانية هذا الصيف باستخدام الأسلحة التقليدية في محاولة لاختراق الدفاعات الروسية المحصنة، لقد استنزف الهجوم المضاد الذي بدأ في يونيو الأموال والمدفعية والجنود، ولم يحقق الزخم الذي كانت أوكرانيا تأمل فيه.

400 دولار

وفي مواجهة هذه التحديات، شعر قائد فرقة النخبة من الطائرات بدون طيار التي تسمى مجموعة (Asgard)، والتي تشرف على وحدة جيوكوندو، بوجود فرصة، قام القائد، وهو رجل أعمال ثري سابق يُطلق عليه اسم الصيدلي في ساحة المعركة، بتوجيه جنوده للبدء في استهداف الأسلحة الروسية الكبيرة والمكلفة بطائرات بدون طيار صغيرة وغير مكلفة.

وكان المنطق بسيطًا، كما يقول الصيدلي: تكلفة تصنيع الطائرات بدون طيار المتفجرة حوالي 400 دولار، في حين أن القذيفة التقليدية يمكن أن تكلف ما يقرب من 10 أضعاف ذلك، حتى لو تطلب الأمر عدة طائرات بدون طيار للقضاء على دبابة -وهذا يحدث أحيانًا- فإن الأمر لا يزال يستحق ذلك، وكان لهذه الإستراتيجية فائدة إضافية تتمثل في تعريض حياة عدد أقل من الجنود للخطر.

لكن كان عليهم أولاً تعديل الطائرات التجارية بدون طيار بأجهزة وبرامج لتناسب ساحة المعركة، مما يمكنها من اختراق خطوط العدو بشكل أعمق دون أن يتم اكتشافها أو التشويش عليها، وجاء الاختراق من خلال الاستخدام الذكي لعدة طائرات بدون طيار في انسجام تام.

بفضل روح المبادرة التي يتمتع بها، ساعد الصيدلي في تحويل مجموعة من المهندسين ومديري الشركات وصانعي الأفلام إلى قوة قتالية من النخبة، ويقدر أن فريقه المكون من 12 رجلاً، والذي تم تجميعه بمبلغ 700 ألف دولار فقط، قد دمر ما قيمته 80 مليون دولار من معدات العدو.

تحديات اقتصادية

ويتطلع الجيش الروسي -الذي يواجه تحدياته الاقتصادية والعسكرية مع استمرار الحرب في أوكرانيا- إلى تسريع استخدام الطائرات بدون طيار، وكانت روسيا قد عززت إنتاجها قبل غزوها واسع النطاق لأوكرانيا في أوائل عام 2021، لكن المسؤولين أقروا بأنهم لم يفعلوا ما يكفي، والآن، مع اللحاق بأوكرانيا، يتم إعادة توظيف مراكز التسوق الروسية وتحويلها إلى مختبرات أبحاث ومصانع مخصصة للطائرات بدون طيار، وفقًا لمعهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة.

قال الصيدلي: «العدو يتعلم بسرعة كبيرة»، لقد لاحظت الحكومة الأوكرانية الابتكار الشعبي الذي قام به أشخاص مثل جيوكوندو والصيدلي؛ والآن تريد تكرار هذه الجهود من خلال ضخ الأموال.

تطور أوكرانيا الطائرات بلا طيار

تبذل قصارى جهدها للاستثمار في إنتاج طائرات بدون طيار مختلفة.

يقدر خبير أوكراني أن الإنتاج المحلي سينمو مائة مرة أعلى من مستوى العام الماضي.

منذ شهر مارس، تم تشكيل ما لا يقل عن ثماني شركات أوكرانية جديدة تصنع طائرات بدون طيار متفجرة، كجزء من المبادرة.

التقدم في الذكاء الاصطناعي من المرجح أن يؤدي إلى زيادة فعالية الطائرات بدون طيار وفعاليتها من حيث التكلفة.