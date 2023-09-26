لميس الحديدي: ماراثون الانتخابات انطلق لاختيار رئيس مصر لمدة 6 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، حدد خارطة طريق الانتخابات الرئاسية والإجراءات اللازمة للترشح للرئاسة وتصويت الناخبين في الداخل والخارج، معقبة: "خلال 84 يوماً سيكون عندنا رئيس جديد بعد 84 يوم بالظبط، إذا لم تحدث إعادة".

وأضافت "الحديدي"، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الإثنين، أن ماراثون الانتخابات بدأ فعليا لاختيار رئيس لمصر في الفترة من 2024 إلى 2030 والفوز من الجولة الأولى يتطلب الحصول على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة.

وتابعت: "تحركت العجلة وجمع التوكيلات أو دعم النواب هي المرحلة والتحدي الأصعب خاصة المرشحين من ليسهم لهم ممثلين في النواب، المرشحين المحتملين عن الوفد والشعب الجمهورى لديهم أعضاء في البرلمان يستطيعون الحصول على دعم 20 نائب، أما مرشحي التيار المدني المعارض المحتملين سواء جميلة إسماعيل وغيرها وأحمد طنطاوي".