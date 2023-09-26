الخارجية الأميركية: قرار فرنسا سحب قواتها من النيجر لا يغير الموقف الأميركي

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين، إن قرار فرنسا سحب قواتها من النيجر في أعقاب انقلاب تموز في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا لا يغير الموقف الأميركي في النيجر.
واعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن 1500 جندي سينسحبون بحلول نهاية العام، مما يوجه ضربة قوية للنفوذ الفرنسي وعمليات مكافحة التمرد في منطقة الساحل.
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