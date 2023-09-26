شكرا لقرائتكم خبر عن أوربان: أمن السويد ليس مهدداً ولن نتعجل في ضمها للناتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بودابست - أ ف ب

اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الاثنين، أنّ مصادقة بلاده على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» ليست أمراً ملحاً، مطالباً الدولة الواقعة في شمال أوروبا أولاً بالاحترام.

وقال الزعيم القومي أمام البرلمان مفتتحاً دورة الخريف: «أتساءل ما إذا كان هناك أمر ملح من شأنه أن يجبرنا على المصادقة على ترشيح السويد. لا أرى مثل هذه الظروف». وشدّد على أنّ أمن السويد ليس مهدداً، بأي شكل.

وأعربت المجر الدولة الوحيدة إلى جانب تركيا التي لم يصادق برلمانها بعد على انضمام السويد إلى الناتو عن دعمها لهذا الانضمام من حيث المبدأ، لكنها تماطل في إقراره منذ أشهر.

وتطالب بودابست ستوكهولم بوقف سياسة تشويه السمعة، وملاحظاتها المتكررة بشأن انتهاك حكومة أوربان لسيادة القانون.

وتزايدت الانتقادات في الأسابيع الأخيرة مع انتشار مقطع فيديو في المدارس السويدية يعود إلى عام 2019، ويشير إلى «تدهور الديمقراطية» في المجر.

واحتج وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في رسالة بعث بها إلى نظيره السويدي في منتصف سبتمبر/ أيلول قائلاً: «يتم نشر اتهامات خطرة، ومعلومات كاذبة بين الطلاب». وقال فيكتور أوربان الاثنين: «هذا يرفع المشكلة إلى مستوى الدول والسياسة الدولية، ولن نقبل بذلك».

وأضاف أن المجر لها الحق في مطالبة السويد أولاً بالاحترام، قبل أن تستعد لاتخاذ قرار إيجابي بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي. وكذلك أكد رئيس الوزراء أنه غير ملزم بعقد تأجير وصيانة الطائرات المقاتلة السويدية «جريبن» التي تقودها القوات المجرية. وقال: «ليس لدينا ما نخشاه جراء علاقتنا العسكرية مع السويد، لدينا ما لا يقل عن عشرة عروض أخرى مطروحة على الطاولة».

ووافقت تركيا في يوليو/ تموز الماضي على طلب السويد بالانضمام إلى الناتو. وقدّمت السويد في مايو/ أيار 2022، في أعقاب حرب أوكرانيا، ترشيحها لعضوية حلف شمال الأطلسي، تزامناً مع فنلندا، التي أصبحت في إبريل/ نيسان العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي.