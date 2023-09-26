شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية الروسية تسقط 9 طائرات مسيرة أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم بيلجورود، إن العملية لم يسفر عنها وقوع إصابات.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

في ذات السياق أشارت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أيضا فوق منطقة كورسك.

وكانت روسيا أعلنت تنفيذ تفجيرات جديدة في شبه جزيرة القرم، بعد أيام فقط من وقوع هجوم أوكراني استهدف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود بشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إليها في عام 2014.

وقال ميخائيل رازفوشيف حاكم مدينة سيفاستوبول الذي عينته موسكو، إن انفجارات أمس الاثنين كانت نتيجة لـ"تفجيرات تحت السيطرة" في مقر القيادة الذي تضرر بشدة في المدينة.

الهجوم الأوكراني على مقر الأسطول الروسي

وفي أعقاب الهجوم الأوكراني على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود يوم الجمعة الماضي، تحدث الجانب الروسي في البداية فقط عن سقوط حطام صاروخ.

وتردد أن عدة صواريخ ضربت مقر الأسطول، ووفقا لكييف، كان قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف من بين القتلى، ولم تؤكد موسكو حتى الآن مقتل سوكولوف.