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ترند اليوم| موعد انتخابات الرئاسة وبيان عاجل من الزمالك ضد أمين عمر

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محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات التريند خلال الـ 24 ساعة الماضية، وكان من أبرزها موعد انتخابات الرئاسة، وبيان نادي الزمالك ضد حكم مباراة المقاولون، أمين عمر.

الزمالك

الزمالك يصدر بياناً عاجلاً ضد أمين عمر.. ويطالب بإعادة مباراة المقاولون

أول قرار من أوسوريو بعد التعادل مع المقاولون

ميدو يهاجم أمين عمر بعد مباراة الزمالك والمقاولون: حواره مع الفار "فاضح"

محمود علاء يوجه رسالة لجمهور الزمالك (صورة)

موعد انتخابات الرئاسة

رئيس حزب المصريين الأحرار يحرر أول توكيل رسمي لترشح السيسي لرئاسة

الوطنية للانتخابات: الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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