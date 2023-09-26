السلطات الروسية تؤكد ان إنّ دفاعاتها الجوية أسقطت صاروخاً فوق القرم

أعلنت السلطات الروسية أنّ شبه جزيرة القرم تعرّضت لهجوم صاروخي، مؤكّدة أنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخاً. واكد الحاكم المعيّن من روسيا في سيفاستوبول التابعة للقرم ميخائيل رازفوجاييف إنّ "قواتنا تتصدّى لهجوم صاروخي. وفق البيانات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية صاروخاً قرب قاعدة بيلبك الجوية. العمل متواصل". وأصدرت السلطات تحذيرا من هجوم جوي في أنحاء المنطقة، وفق ما أعلن رازوجاييف وبعد نحو ساعة، أعلن الحاكم انتهاء التحذير.

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