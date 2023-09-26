شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلي يخضع لجراحة في الفخذ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يخضع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لعملية جراحية يوم الجمعة المقبل لحل مشكلة مزمنة في الفخذ.

ووفقًا لأمانة الاتصالات التابعة للرئاسة في البرازيل، سيجري الجراحة الفريق الذي يساعد الرئيس التابع لمستشفى سيريو ليبانيس في ساو باولو.

هشاشة العظام وتآكل الغضروف

يعاني لولا البلاغ من العمر 77 عامًا، هشاشة العظام في رأس الفخذ، وتآكل الغضروف الذي يغطي المفاصل، وقال علنًا في عدة مناسبات إنه يشعر بألم في فخذه نتيجة لمشكلة في رأس عظم الفخذ.

والعملية التي سيخضع لها ستستبدل المفصل المصاب، وبعد إجراء الجراحة، من المقرر أن يباشر مهام منصبه من مقر إقامته لمدة 3 أسابيع تقريبًا.