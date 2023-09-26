شكرا لقرائتكم خبر عن احتشاد أعضاء "مستقبل وطن" لتحرير تأييدات ترشح الرئيس السيسى لانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشد الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن، أمام مقرات ومكاتب الشهر العقارى بجميع محافظات الجمهورية، لتحرير تأييدات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر انعقادها شهر ديسمبر المقبل، ليكون حزب مستقبل وطن، أول حزب سياسي من خلال قياداته وكوادره وأعضاءه، يوثق تأييدات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي.