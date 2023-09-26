السلطات الاميركية رفضت طلب وزير الخارجية الإيراني لزيارة واشنطن

رفضت الولايات المتحدة طلبا لوزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان لزيارة واشنطن الأسبوع الماضي، مشيرة إلى هواجس متصلة بسجل إيران، بما في ذلك اعتقال مواطنين أميركيين.
واشارت وكالة "فرانس برس"، الى إن "عبد اللهيان سعى لزيارة قسم رعاية المصالح القنصلية لإيران بعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكن الخارجية الأميركية رفضت طلبه".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر "نحن ملزمون بالسماح لمسؤولين إيرانيين وغيرهم من مسؤولي حكومات أجنبية بالسفر إلى نيويورك لأعمال على صلة بالأمم المتحدة. لكننا غير ملزمين بالسماح لهم بالسفر إلى واشنطن".
ولفت الى انه "نظرا إلى احتجاز إيران تعسفيا مواطنين أمريكيين، ونظرا لرعاية إيران للإرهاب، لم نعتقد أنه من المناسب أو من الضروري في هذه الحالة تلبية هذا الطلب".
وكانت إيران أفرجت الأسبوع الفائت عن 5 أميركيين كانوا قابعين في سجونها في إطار صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة نصت أيضا على الإفراج عن أرصدة بقيمة 6 مليارات دولار كانت جمدتها كوريا الجنوبية.
من الجدير ذكره، أن آخر زيارة لوزير للخارجية الإيرانية إلى العاصمة الأميركية جرت قبل 14 عاما.
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