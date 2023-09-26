انت الان تتابع خبر رئيس الليغا يبدي موقفاً بشأن مبابي: سيكون مدريدياً العام المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال تيباس، في تصريح لقناة "موفيستار بلس" الإسبانية: "لست مقتنعا، لكنني متأكد من أن اللعب في الليغا هو قدر مبابي". وأضاف: "مبابي سيلعب في إسبانيا الموسم المقبل، بنسبة 70 أو 80%".