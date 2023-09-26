انت الان تتابع خبر ألمانيا تخفض الإنفاق على اللاجئين بأكثر من النصف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر تقرير "رويترز" نقلاً عن مصدرين حكوميين أن "ألمانيا تخطط لخفض المساعدات للولايات إلى النصف لتغطية تكاليف اللاجئين، وإدماجهم العام المقبل في إطار إجراءات لخفض الميزانية على خلفية ارتفاع التضخم بعد سنوات من الإنفاق".وبحسب الوكالة، فقد "أبلغت برلين كل الولايات أن الحكومة تخطط لتخصيص 1.7 مليار يورو كحد أقصى للاجئين في عام 2024، أي أقل بأكثر من النصف عما كانت عليه في عام 2023 (3.75 مليار يورو)".

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في وقت سابق، إن العديد من البلديات في ألمانيا لم تعد قادرة على توفير المأوى للمهاجرين الذين يصلون إلى البلاد.

