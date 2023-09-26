انت الان تتابع خبر تراجع أسعار النفط في التعاملات المبكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 93.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 89.67 دولار.

وكان البنكان المركزيان الأميركي والأوروبي قد أكدا في الأيام القليلة الماضية التزامهما بمكافحة التضخم، مما يشير إلى أن سياسة التشديد النقدي قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعا.



ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي، مما يحد من الطلب على النفط.

وبينما لا يزال المعروض شحيحا مع تمديد روسيا والسعودية تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام، خففت موسكو أمس الاثنين حظرها المؤقت على صادرات البنزين والديزل، والذي صدر بشكل منفصل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وقالت "إيه.إن.زد ريسيرش" في مذكرة "تقلص إمدادات النفط قد يفوق تحديات الاقتصاد الكلي. نتوقع تداول النفط فوق 90 دولارا للبرميل خلال الأسبوع".

وارتفعت أسعار النفط بنحو 30% منذ منتصف العام مدفوعة في الغالب بنقص العرض، وهو ما قال بنك جي.بي مورغان إنه تسبب في محو نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في النصف الثاني من 2023.