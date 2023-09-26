شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. حملة مكثفة لمكافحة الأمراض الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إنها ستدير فترة تطهير خاصة مدتها 5 أشهر لتنفيذ إجراءات أقوى لمكافحة الأمراض الحيوانية في فصل الشتاء.

وخلال الحملة، التي تستمر من أكتوبر إلى فبراير المقبلين، ستعزز الحكومة مراقبة الحيوانات البرية والمزارع المحلية، وتنفذ تدابير تطهير وحجر صحي أقوى ضد إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض، وحمى الخنازير الإفريقية، وغيرها من الأمراض بين الحيوانات، وفقًا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية.

ارتفاع حالات إنفلوانزا الطيور

وقالت الوزارة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بإنفلونزا الطيور بين الطيور المهاجرة ارتفع بنسبة 14.7% على أساس سنوي إلى 3364 حالة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وستعمل الوزارة على تعبئة المؤسسات الخاصة، لتوسيع نطاق عمليات التفتيش المتعمقة والسريعة لتأكيد تفشي أنفلونزا الطيور في المراحل المبكرة.